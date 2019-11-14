Здоровье

BFM.ruBFM.ruМалышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах. Первое такое исследование — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, вызывающей язву, гастрит и рак желудка.
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с чего всё началось
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала
 о медицинских анализах, на которые россиянам не стоит тратить деньги.
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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