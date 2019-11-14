с чего всё началось

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах. Первое такое исследование — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, вызывающей язву, гастрит и рак желудка.

Политика Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Минск может требовать внесения изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы, но работать над ним будут Министерства иностранных дел обоих государств.

Общество Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Политика JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17 В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».

Политика Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.

Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro получил Google Camera Инженеры внедрили Google Camera в смартфон Redmi Note 8 Pro. Устройство использует процессор Helio G90T от компании MediaTek.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Общество Владелец «Рольфа» решил продать бизнес Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.

Технологии PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.

Авто Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».

Технологии Brave: первый полностью приватный браузер Первый в мире полностью приватный браузер под названием Brave выпустил свой стабильный релиз 1.0.

Культура Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья» «Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.