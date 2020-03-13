Соблюдать правила гигиены, держать руки в чистоте советуют и другие эксперты. По мнению специалистов, гигиена — лучшая защита от вирусов, в том числе и от коронавируса.

с чего всё началось

Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук. Руки необходимо мыть с мылом регулярно, даже находясь дома.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Политика Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от их фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.

Общество Польша закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.

Политика На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.

Политика Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.

Общество Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

Игры Слухи: Death Stranding оказалась коммерческим провалом По словам инсайдера, Death Stranding изначально задумывалась как нечто более мрачное и страшное, однако примерно за полтора года до релиза разработчики во главе с Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) двинулись в другом направлении.

Шоу-бизнес Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.

Армия и оружие Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы Специалисты Балтийского флота начали готовить к военному параду 9 мая в Калининграде танк Т-34, который участвовал в штурме города-крепости Кёнигсберг в 1945 году, сообщил журналистам представитель Балтфлота, капитан первого ранга Роман Мартов.

Здоровье В Башкирии сообщили о ситуации с распространением коронавируса По всему миру из более чем 125 тысяч заразившихся коронавирусом 4615 умерли от осложнений, сообщил врио руководителя управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан Александр Жеребцов.