Общество
МордовМедиаМалышева назвала главное средство от коронавируса
Ведущая первого канала назвала главное средство защиты от коронавируса – это мытьё рук. Руки необходимо мыть с мылом регулярно, даже находясь дома.
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с чего всё началось
Соблюдать правила гигиены, держать руки в чистоте советуют и другие эксперты. По мнению специалистов, гигиена — лучшая защита от вирусов, в том числе и от коронавируса.Телеканал 360°04:03
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Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Армия и оружие
На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»
Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях
Полузащитник сборной России Александр Головин продлил соглашение с "Монако".
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Политика
Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от их фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак
Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Здоровье
Московскую школу закрыли на карантин из-за коронавируса
В Москве закрыли на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус.
Политика
На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета
Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Авто
Ford закрывает дилеров в Европе и уходит в онлайн
Американский автопроизводитель Ford объявил, что продолжит продавать машины в Европе, в основном, онлайн.
Футбол
Роналду высказался о ситуации с коронавирусом
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Игры
Слухи: Death Stranding оказалась коммерческим провалом
По словам инсайдера, Death Stranding изначально задумывалась как нечто более мрачное и страшное, однако примерно за полтора года до релиза разработчики во главе с Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) двинулись в другом направлении.
Шоу-бизнес
Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина
Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Армия и оружие
Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы
Специалисты Балтийского флота начали готовить к военному параду 9 мая в Калининграде танк Т-34, который участвовал в штурме города-крепости Кёнигсберг в 1945 году, сообщил журналистам представитель Балтфлота, капитан первого ранга Роман Мартов.
Здоровье
В Башкирии сообщили о ситуации с распространением коронавируса
По всему миру из более чем 125 тысяч заразившихся коронавирусом 4615 умерли от осложнений, сообщил врио руководителя управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан Александр Жеребцов.
Общество
На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.
Космос
Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.