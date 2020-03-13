Общество

Газета.RuГазета.RuМалышева назвала главное средство от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

Малышева назвала альтернативу антисептикам

Соблюдать правила гигиены, держать руки в чистоте советуют и другие эксперты. По мнению специалистов, гигиена — лучшая защита от вирусов, в том числе и от коронавируса.
Телеканал 360°04:03

Подробнее о событии

Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса

РИА Новости10:24

Малышева назвала главное средство профилактики коронавируса

RT на русском11:25

Малышева назвала главный способ защиты от коронавируса

Московский Комсомолец10:34

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Газета.Ru11:31

Малышева назвала альтернативу антисептикам для защиты от коронавируса

Аргументы и Факты08:19

Елена Малышева назвала возможную альтернативу антисептикам

Комсомольская правда07:40

Малышева назвала альтернативу антисептикам

Телеканал 360°04:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Общество

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
РБК 10:39
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Шоу-бизнес

Певице Пелагее присвоено звание заслуженной артистки России

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия вчера в 15:10
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском 07:29
Общество

На Кубани запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился запретить проведение массовых мероприятий в регионе Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны.
Юга.ру 12:54
Политика

В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
Амур.инфо вчера в 21:45
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Общество

Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой

Московский Комсомолец 09:23
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК 11:03
Экономика

Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
REGNUM 06:43
Политика

Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
РИА Новости 11:49
Здоровье

Моделирование ученых показало сроки окончания пандемии коронавируса

Российские ученые считают, что ситуация с распространением коронавируса затихнет к июню - июлю этого года.
Комсомольская правда 09:45
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Экономика

Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу

На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
РБК вчера в 12:07
Общество

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса.
Lenta.ru 13:09
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Происшествия

Суд решит судьбу имущества экс-полковника Захарченко

Москва, 13 марта 2020, 19:58 — REGNUM Никулинский суд Москвы 16 марта определит, подлежит ли пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании имущества бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко в доход государства, сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Захарченко.
REGNUM 12:58
Игры

CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»

CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Cyber.sports.ru вчера в 08:35
Происшествия

Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
RT на русском 11:47
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 11 марта в 14:59
Наука

Найден несложный способ миновать биопсию при диагностике рака простаты

Ученые разработали новый тест, чтобы определить «следы» рака простаты в крови.
МедиаПоток 04:46
Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Известия 12:04
Хоккей

Билялетдинов не исключил возобновления тренерской карьеры

Знаменитый хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов, последний год проведший без работы после ухода с поста наставника казанского "Ак Барса", рассказал о том, как чувствует себя без постоянной тренерской практики.
ProstoProSport 02:39
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания вчера в 15:17
Происшествия

Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Газета.Ru 06:29
Происшествия

Суд оставил под арестом ректора ВГТУ Сергея Колодяжного

Воронежский областной суд 13 марта отклонил жалобу защиты ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного на его арест.
МОЁ! Оnline Воронеж 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное