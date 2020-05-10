Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМалышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
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Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом

Газета.Ru11:27

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при COVID-19

Известия07:54

Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Lenta.ru05:05

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Вечерняя Москва06:35

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

РИА Новости06:04

Елена Малышева назвала симптом коронавируса для обязательной госпитализации

Московский Комсомолец06:40

Малышева назвала однозначное требование для госпитализации при коронавирусе

Царьград04:29
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Политика

Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
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Происшествия

На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты

РИА Новости 16:24
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Недвижимость

Девелоперы не дождались покупателей

Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
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Экономика

Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
Известия 09:02
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Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Известия 12:25
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Происшествия

В Воронежской области от коронавируса умерли еще два человека

По данным оперштаба на 19:00, воскресенья, 10 мая, на территории Воронежской области у 848 человек с подтверждён диагноз COVID-19.
Kursk.com 13:43
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Армия и оружие

Китай нанёс ракетный удар по индийским военным

Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa 15:16
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева рассказала о состоянии своего здоровья

RT на русском 10:19
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
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Технологии

Где купить Assassin’s Creed Valhalla – бонусы предзаказа в магазине

Где купить Assassin’s Creed Valhalla Дата выхода Ассасин Крид Вальгалла назначена на конец 2020 года.
Cyber.sports.ru 07:16
Здоровье

Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции

Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен.
Профиль 10:12
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Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Происшествия

В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы

Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:58
6
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб

Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11
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Авто

АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran

Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru 06:24
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Здоровье

За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 07:06
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Политика

В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400

RT на русском 08 мая в 04:28
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
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Здоровье

В Нью-Йорке начали умирать дети из-за коронавируса

В Нью-Йорке скончались трое детей из-за воспалительного синдрома, вызванного коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa 07:44
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
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Культура

Во Франции отменили Каннский кинофестиваль

Международный Каннский кинофестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает 10 мая издание Variety.
ИА Красная Весна 14:01
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Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
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Армия и оружие

Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США

News.ru 08 мая в 17:36
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Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
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Политика

Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Известия 12:51
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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