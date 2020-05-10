Коронавирус
РИА НовостиМалышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптом COVID-19, при наличии которого пациенту необходимо стационарное лечение.
Читать в источнике
Оценить226
Подробнее о событии
Показать все источники
Елена Малышева назвала симптом коронавируса для обязательной госпитализации
Московский Комсомолец06:40
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в бою за временный титул UFC в легком весе
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
РИА Новости 01:14
Киберспорт
Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II
3DNews вчера в 06:59
Происшествия
В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
Киберспорт
Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4
В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM вчера в 13:53
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
Происшествия
Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса
В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU вчера в 02:53
Политика
Путин: Россия защищена от любых посягательств извне
«С полной уверенностью можем сказать, что наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 07:14
Политика
Путин объяснил свое видение национальной идеи России
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Единоборства
Российский боец Петр Ян получил бой за вакантный титул UFC
На онлайн-конференции по итогам турнира UFC 249 во Флориде президент промоушена Дэйна Уайт сообщил, что российский боец смешанного стиля Петр Ян проведет поединок за вакантный титул в легчайшем весе (до 61,2 кг).
РБК 02:37
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Политика
В Госдуме призвали Зеленского перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России.
Российская газета вчера в 18:34
Общество
Завершено строительство временных корпусов Филатовской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 10 мая, осмотрел медицинские корпуса для пациентов с коронавирусной инфекцией, в короткие сроки построенные на территории городской клинической больницы номер 15 имени Филатова.
Вести.Ru 07:20
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 02:56
Шоу-бизнес
«Кощунство какое-то»: россияне разнесли Бузову за фотосессию на 9 мая
Певица, а когда-то телеведущая Ольга Бузова в очередной раз стал попала в скандал, опубликовав в сети Instagram фотоссеию, посвященную празднику 9 мая.
Московский Комсомолец 04:37
Здоровье
Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 07 мая в 11:54
Политика
В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом
Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия вчера в 10:49
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Общество
В США сообщили о взрыве в космосе российского бака
RT на русском вчера в 19:00
Музыка
Little Big хотят выступить на «Евровидении» в 2021 году
Ранее Little Big должна была выступить на «Евровидении» в мае 2020 года с песней Uno.
Мосмонитор 08 мая в 10:37
Фигурное катание
Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
РИА Новости 05:57
Политика
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости 07:04
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Кино
В сети появился тизер-трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
Кинокомпания T7 Production опубликовала первый тизер-трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077, который получил подзаголовок Phoenix Program.
Игромания.ру 03:00
Экономика
Банк российской оборонки распродал золотые запасы
Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, распродал почти все золотые запасы.
Lenta.ru 06:10