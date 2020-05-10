Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

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