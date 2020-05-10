Коронавирус
РИА НовостиМалышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
Читать в источнике
Оценить521
Подробнее о событии
Показать все источники
Елена Малышева назвала симптом коронавируса для обязательной госпитализации
Московский Комсомолец06:40
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 08 мая в 06:16
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Происшествия
На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина
Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
Общество
Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
Происшествия
В Анапе из окна 3-го этажа обсерватора выпал мужчина
49-летний житель Владикавказа, изолированный в обсерваторе, попытался сбежать и выпрыгнул для этого из окна.
Kursk.com 08:58
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия
В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердили у 80 человек
Коронавирусом в Челябинской области заболели 1138 человек.
Эхо Москвы в Челябинске 02:36
Единоборства
Ян отреагировал на решение чемпиона UFC Сехудо завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американца Генри Сехудо над соотечественником Домиником Крузом и оценил заявление обладателя титула о завершении карьеры.
RT на русском 01:48
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Единоборства
Нурмагомедов предсказал победу Фергюсона в бою с Гэтжи
ProstoProSport 08 мая в 10:06
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
Краснодарские известия 08:32
Фигурное катание
Трусова рассказала про уход к Плющенко от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала на странице во "Вконтакте" уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Москва 24 07 мая в 23:19
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Шоу-бизнес
Актер Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову
RuNews24.ru вчера в 00:00
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
Космос
Китай успешно испытал пилотируемый космический корабль
Новый космический корабль, разработанный Пятой академией Министерства обороны (CASC), был запущен 5 мая с космической базы Вэньчан на острове Хайнань с помощью ракеты "Чанчжэн-5B" и оставался на орбите в течение двух дней и 19 часов.
ANNA-News 08 мая в 05:43
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Единоборства
Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249
Российская газета 01:43
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на обвинения хореографа из команды Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Алексея Железнякова о спортсменке Александре Трусовой.
Вечерняя Москва 08:51
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлили
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Самара-ГИС 08:29
Экономика
Губернатор Тверской области рассказал, кому снизят налоги
Игорь Руденя подписал законы Тверской области, которые направлены на поддержку экономики.
Московский Комсомолец 09:37