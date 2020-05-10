Коронавирус
Lenta.ruМалышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус. Показания для поездки в больницу она назвала в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.
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Елена Малышева назвала симптом коронавируса для обязательной госпитализации
Московский Комсомолец06:40
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Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Политика
Путин заявил, что долги 1990-х не давали России развиваться
Долги 1990-х годов были непомерным бременем для России, однако она не только избавилась от них, но и накопила достаточно большой объем государственных резервов.
ТАСС 07:29
Общество
Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Коммерсантъ 05:39
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Единоборства
Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона после победы над Фергюсоном
Американский боец Джастин Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC в легком весе после победы над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Sport24.ru 02:57
Технологии
Раскрыты новые подробности о грядущих видеокартах NVIDIA
Согласно информации инсайдеров, видеокарты Ampere будут предназначены и для высокопроизводительных вычислений (HPC), и для игрового сегмента.
Ferra вчера в 08:55
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
РИА Новости 01:26
Общество
В транспорте Москвы 60% пассажиров носят маски
В Московском транспорте 60% пассажиров носят маски, перчатки надевают только 17%.
Газета.Ru 07:55
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera 08 мая в 16:44
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Авто
Появились первые изображения нового кроссовера Skoda Enyaq
На днях компания Skoda рассказала о своем первом электрическом кроссовере Enyaq и опубликовала официальные фотографии его прототипа.
Автоновости дня 07:06
Армия и оружие
Эксперты рассказали, что Красная армия сделала с пленными немцами в Берлине
Битва за Берлин началась 16 апреля 1945 года – советской армии пришлось столкнуться с огромным войском, состоявшим из 1200 танков, миллиона солдат и 3500 самолетов.
Discover24 04:28
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Происшествия
На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина
Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.
РИА Новости 08:27
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра.
Тарантас Ньюс вчера в 00:18
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Общество
Закрытые из-за коронавируса вестибюли метро в Москве откроются 12 мая
Часть вестибюлей метро в Москве, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, будут вновь открыты 12 мая.
Известия 08:47
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 08 мая в 06:16
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Биатлон
Кузьмина о победе Логинова на ЧМ: меня раздирало изнутри в тот момент
Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение Александра Логинова публично не обсуждать историю свой дисквалификации за применение эритропоэтина (ЭПО).
РИА Новости 08:21
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 02:03