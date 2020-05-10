Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус. Показания для поездки в больницу она назвала в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.

Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

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