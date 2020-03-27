Коронавирус
News.ruМалышева считает коронавирус «сезонной инфекцией»
Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19. По её словам, реальную информацию о распространении вируса в России невозможно скрыть из-за «вездесущности Интернета».
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Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации.
— Елена Малышева, российская ведущаяLenta.ru 13:31
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