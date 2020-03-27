Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации.

Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID19. По её словам, реальную информацию о распространении вируса в России невозможно скрыть из-за «вездесущности Интернета».

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Экономика Рынок золота столкнулся с самыми серьезными испытаниями за всю историю Рынок золота связывает эти центры с шахтами, разбросанными по всему миру, и нефтеперерабатывающими заводами, которые скупают золотую руду у шахтеров, а также лом и ювелирные изделия и производят слитки и монеты различных размеров — все, что пользуется наибольшим спросом.

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Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

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Происшествия Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.

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