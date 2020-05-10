Доктор Елена Малышева заявила, что одышка при COVID-19 – однозначное требование для госпитализации. Слова телеведущей подтвердил и главный рентгенолог Москвы – по его словам, проблемы с дыханием являются весьма тревожным симптомом. При этом коронавирусная инфекция может и не иметь симптомов.

Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом

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