Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМалышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом

Доктор Елена Малышева заявила, что одышка при COVID-19 – однозначное требование для госпитализации. Слова телеведущей подтвердил и главный рентгенолог Москвы – по его словам, проблемы с дыханием являются весьма тревожным симптомом. При этом коронавирусная инфекция может и не иметь симптомов.
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Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом

Газета.Ru11:27

Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Lenta.ru05:05

Елена Малышева назвала симптом коронавируса для обязательной госпитализации

Московский Комсомолец06:40

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Вечерняя Москва06:35

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

РИА Новости06:04

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при COVID-19

Известия07:54

Малышева назвала однозначное требование для госпитализации при коронавирусе

Царьград04:29
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
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Общество

Главконтроль рассказал о нарушениях самоизоляции в Москве 9 мая

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал о количестве протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции в Москве 9 мая.
RT на русском 10:42
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Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
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Политика

На кремлевских приемах отказались от заливных поросят и осетров

Коммерсантъ 06:36
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Киберспорт

VP.Prodigy обыграла Alliance со счетом 34:10 на первой карте

Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru 08 мая в 10:40
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Общество

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
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Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак

Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

В Самарской области продлили режим особых ограничительных мер. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в регионе.
63.ru 08:57
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Космос

Датчане собрали складной оригами-прототип лунной капсулы

N+1 07 мая в 10:16
Фигурное катание

Трусова впервые рассказала о своем уходе от Тутберидзе к Плющенко

Александра Трусова объяснила, почему покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к новому наставнику Евгению Плющенко.
Российская газета 07 мая в 11:47
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Происшествия

Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы

По словам соседки, женщина просидела на скамейке несколько часов без телефона и ключей от дома.
Говорит Москва 11:28
Музыка

Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big

Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург 06:15
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Второй священник заразился коронавирусом в Краснодарском крае.
ТАСС 09:56
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Политика

Трамп призвал New York Times вернуть скандальные Пулитцеровские премии

Президент США Дональд Трамп обратился к газете New York Times с призывом вернуть Пулитцеровские премии, "полученные за статьи о России и мошенничестве с импичментом".
Life.ru 10:01
Общество

В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы коронавируса

В пресс-службе администрации китайской северо-восточной провинции Цзилинь проинформировали о том, что городской уезд Шулань был признан зоной высокого риска COVID-19 после инфицирования 11 человек коронавирусом нового типа.
Журналистская правда 11:52
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
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Наука

Шпинат и бактериальные ферменты превратили в искусственный хлоропласт

N+1 08 мая в 13:09
Наука

Создана генная терапия для прокачки мышц и сжигания жира

Исследователи из Медицинской школы Университета Сент-Луиса использовали генную терапию, чтобы стимулировать быстрое наращивание мышц и сжигание жира у мышей.
News.ru вчера в 10:53
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Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за COVID-19 ограничения.
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В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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