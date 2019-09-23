Очень часто отъезд играет злую шутку с людьми. Может быть, если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем. Но любви здесь точно было бы больше. Если говорить об Анастасии Заворотнюк, это огромная трагедия. Поэтому пожелаем близким держаться, а ей самой – выкарабкаться.

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