Наука

Российская газетаРоссийская газетаМалышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы. Зарубежные медики считают, что рафинированные углеводы (особенно в сочетании с сахаром) влияют на качество и отсутствие сна.
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с чего всё началось
Учёные Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США определили продукты, которые способны вызывать бессонницу, сообщает
 The American Journal of Clinical Nutrition.
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Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

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Pravda.Ru02:35

Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу

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