с чего всё началось

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась с подписчиками несколькими приемами, которые помогут понять, находятся ли они в группе риска в связи с пандемией. Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Экономика В Минсельхозе рассказали о запасах гречки в России Москва, 9 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Запасов гречки в России хватит до следующего урожая, заявил 9 апреля заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Политика Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам Утром 8 апреля на федеральных каналах появилась плашка с информацией о том, что Президент России Владимир Путин готов выступить с новым обращением к гражданам.

Политика Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.

Финансы Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.

Происшествия Власти Чувашии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 Четверо из 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Чувашии находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке, сообщает пресс-служба главы республики.

Общество Курский губернатор предложил Путину новые меры борьбы с коронавирусом В ходе совещания Старовойт предложил Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.

Общество Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Авто Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор Напомним, что новое поколение кроссовера Ford Explorer уже было представлено в США и Европе.

Экономика Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».

Космос Ученый: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны Зависимость в поставке с Земли на Луну различных материалов для лунной базы может быть снята использованием ресурсов естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 8 апреля сообщает РИА Новости.

Общество Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.