Коронавирус
Lenta.ruМалышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась с подписчиками несколькими приемами, которые помогут понять, находятся ли они в группе риска в связи с пандемией. Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
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с чего всё началось
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео на странице в инстаграме, в котором она делится с подписчиками способами определить устойчивость легких к коронавирусной инфекции.Дождь04:44
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