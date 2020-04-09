Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМалышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась с подписчиками несколькими приемами, которые помогут понять, находятся ли они в группе риска в связи с пандемией. Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
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с чего всё началось
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео
 на странице в инстаграме, в котором она делится с подписчиками способами определить устойчивость легких к коронавирусной инфекции.
Дождь04:44

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Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

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Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу

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Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

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Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
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Власти Чувашии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Четверо из 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Чувашии находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке, сообщает пресс-служба главы республики.
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Курский губернатор предложил Путину новые меры борьбы с коронавирусом

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Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

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Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля

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Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Здоровье

Во Владимирской области выявлено два новых случая коронавируса

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Авто

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор

Напомним, что новое поколение кроссовера Ford Explorer уже было представлено в США и Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 07:50
Общество

Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о дополнительных социальных выплатах семьям, имеющим детей до трех лет.
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Россия и Турция провели третье патрулирование в Идлибе

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Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
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Обозреватель Матвей Ганапольский в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал тот факт, что Кремль пока не отказывается от проведения Парада Победы 9 мая, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
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Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
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Общество

США вышли на второе место по числу смертей от коронавируса в мире

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 23:39
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Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
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Армия и оружие

Названы сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

Поставка в Воздушно-космические силы нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» запланирована на 2024 год, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Московский Комсомолец 03:54
Космос

Ученый: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны

Зависимость в поставке с Земли на Луну различных материалов для лунной базы может быть снята использованием ресурсов естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 8 апреля сообщает РИА Новости.
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Происшествия

Маму школьника в Каслинском районе наказали за его фейк о коронавирусе

В отношении мамы 13-летнего школьника в Каслинском районе полицейские составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
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Роберт Де Ниро возглавил список актеров, которым чаще всего в кино доставались роли злодеев. Об этом пишет издание The Independent.
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Лещенко рассказал, как Малахов заставил его нарушить карантин

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Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Авто

Появились изображения нового Haval H5

Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на издание Autohome, накануне в китайских соцсетях появились первые изображения новинки.
Новые автомобили 05:12
Армия и оружие

Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии

Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
RT на русском 00:52
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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