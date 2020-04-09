Коронавирус
Lenta.ruМалышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась с подписчиками несколькими приемами, которые помогут понять, находятся ли они в группе риска в связи с пандемией. Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
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