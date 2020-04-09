Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМалышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась с подписчиками несколькими приемами, которые помогут понять, находятся ли они в группе риска в связи с пандемией. Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
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Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Lenta.ru00:30

Малышева предложила три домашних теста для определения группы риска по COVID-19

Слово и Деловчера в 03:43

«Переживут ли ваши легкие коронавирус?»: Елена Малышева показала простые домашние тесты для проверки здоровья

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Елена Малышева рассказал, как определить свою группу риска по коронавирусу

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Малышева назвала три теста, чтобы распознать патологию легких во время пандемии COVID-19

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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
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Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо

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За последние сутки в России зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса.
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Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
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Сильной вспышке коронавируса в Нью-Йорке нашли объяснение

Ученые, исследовавшие сильную вспышку коронавируса нового типа в Нью-Йорке, нашли ей объяснение: главную роль сыграли пациенты, прилетевшие из Европы.
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Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
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Определили вероятный пик пандемии коронавируса

Во время нового исследования американские ученые определили вероятный пик пандемии нового типа коронавируса.
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У кассира Белорусского вокзала выявили коронавирус

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Американская рэперша и модель Чинна Роджерс умерла в возрасте 25 лет.
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В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Власти Хабаровска решили отпустить на летние каникулы всех школьников с первого по седьмой класс уже в апреле.
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По итогам проверок в администрации Екатеринбурга в 2019 году городская Счетная палата выявила нарушения на два миллиарда рублей, сообщил руководитель контрольного органа Андрей Парунин на заседании гордумы Екатеринбурга.
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В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
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Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

ИА Красная Весна 02:27
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Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости вчера в 19:08
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
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WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
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Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Здоровье

В Крыму прокомментировали ситуацию в закрытой больнице Армянска

Накануне власти приняли решение закрыть местную больницу в Армянске и превратить ее в обсерватор, поскольку лабораторное исследование подтвердило наличие коронавирусной инфекции у пациента.
Аргументы и Факты - Крым 04:16
Политика

Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами

Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
BFM.ru вчера в 07:15
Здоровье

Число больных пневмонией увеличилось в Приморье

Медики отмечают рост числа больных пневмонией в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:16
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Общество

В Башкирии вводят «комендантский час» для пожилых людей и детей

«Комендантский час» затронет лиц старше 65 лет. Хабиров призвал граждан оставаться дома и «потерпеть еще две недели», пишет ИА «Башинформ».
Известия 04:15
Шоу-бизнес

Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»

Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
Paparazzi.ru вчера в 03:54
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Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Семь пациентом с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 46 до 90 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.
РИАМО вчера в 14:57
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В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
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В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»

Больше всего может угрожать юридическим лицам — за несоблюдение ограничений их могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.
REGNUM 04:20
Общество

Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
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Сбербанк сообщил число заявок на кредиты для зарплаты под 0%

Москва, 9 апреля 2020, 04:14 — REGNUM Около 200 заявок на кредиты под 0% годовых получил Сбербанк от малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей, которые нуждаются в деньгах для выплат зарплат сотрудникам.
REGNUM вчера в 21:14
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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