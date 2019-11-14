с чего всё началось

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей. Также не стоит при подозрении на гастрит, язву или рак желудка проверяться на антитела к хеликобактер пилори, поскольку тест всё равно не покажет наличие инфекции.

Культура «Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Политика Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи Владимир Путин во время выступления рассказал, что у него вызвали недоумения слова главы Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможности выхода из минских соглашений.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Политика Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.

Политика В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.

Музыка Бузова пообещала выступить на Евровидении Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

Футбол Определились десять участников футбольного Евро-2020 По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.

Политика Путин предложил подключить к переговорам по ДРСМД Францию и Британию На пресс-конференции, прошедшей после саммита БРИКС, Путин заявил о том, что если к переговорам подключать Китай, то необходимо подключать и Францию, и Великобританию, а также те страны, которые являются ядерными державами.

Наука У детей с высоким уровнем холестерина могут развиться психические заболевания Ученые обнаружили, что новорожденные, у которых в пуповинной крови обнаружен высокий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), известного, как «хороший холестерин», поскольку он удаляет жир со стенок артерий, - значительно позже получили более высокие оценки по психологическому развитию.

Футбол Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.