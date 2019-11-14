Здоровье
REGNUMМалышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей. Также не стоит при подозрении на гастрит, язву или рак желудка проверяться на антитела к хеликобактер пилори, поскольку тест всё равно не покажет наличие инфекции.
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с чего всё началось
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о медицинских анализах, на которые россиянам не стоит тратить деньги.Московский Комсомолец07:00
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Происшествия
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Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы
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На пресс-конференции, прошедшей после саммита БРИКС, Путин заявил о том, что если к переговорам подключать Китай, то необходимо подключать и Францию, и Великобританию, а также те страны, которые являются ядерными державами.
Наука
У детей с высоким уровнем холестерина могут развиться психические заболевания
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Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Футбол
Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
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Общество
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Что касается покупки российских С-400, президент Турции заявил, что верит в возможность договориться, сообщает РИА Новости.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Кино
Киану Ривз появится в третьем полнометражном фильме о Губке Бобе
Шоу-бизнес
Опухшее лицо певицы МакSим спровоцировало слухи о гормональной терапии
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Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга
Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.