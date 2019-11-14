Здоровье

REGNUMREGNUMМалышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей. Также не стоит при подозрении на гастрит, язву или рак желудка проверяться на антитела к хеликобактер пилори, поскольку тест всё равно не покажет наличие инфекции.
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с чего всё началось
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала
 о медицинских анализах, на которые россиянам не стоит тратить деньги.
Московский Комсомолец07:00

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Только деньги потратите: Малышева составила рейтинг бесполезных анализов. А её коллеги - ненужных лекарств

Царьград08:14

Малышева назвала бесполезные медицинские анализы

Телеканал 360°10:00

Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы

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URA.Ru11:16

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Взгляд.ру06:47

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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