с чего всё началось

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке. Женщина по имени Ольга написала под постом доктора, что прием у академика Юрия Беленкова в Медицинском центре Елены Малышевой стоит 20 тысяч рублей.

Малышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке

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Происшествия Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.

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