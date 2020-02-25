Здоровье
Lenta.ruМалышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке. Женщина по имени Ольга написала под постом доктора, что прием у академика Юрия Беленкова в Медицинском центре Елены Малышевой стоит 20 тысяч рублей.
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с чего всё началось
В Instagram у Малышевой поинтересовались, как женщина с пенсией в 23 тысячи рублей может попасть на прием в медцентр к академику Юрию Беленкову, если его консультация стоит 20 тысяч рублей.Телеканал 360°вчера в 18:06
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Малышева пояснила, почему пенсионеры не могут лечиться в ее клинике
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Малышева посоветовала небогатым пенсионерам не ходить в ее медицинский центр
Телеканал 360°вчера в 18:06
Елена Малышева дала совет тем, кто не может оплатить лечение в ее медцентре
Невские Новостивчера в 17:45
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