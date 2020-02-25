Здоровье

Lenta.ruLenta.ruМалышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке. Женщина по имени Ольга написала под постом доктора, что прием у академика Юрия Беленкова в Медицинском центре Елены Малышевой стоит 20 тысяч рублей.
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с чего всё началось
В Instagram у Малышевой поинтересовались
, как женщина с пенсией в 23 тысячи рублей может попасть на прием в медцентр к академику Юрию Беленкову, если его консультация стоит 20 тысяч рублей.
Телеканал 360°вчера в 18:06

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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