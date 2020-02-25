Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена Малышева пояснила, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить.

Малышева пояснила, почему пенсионеры не могут лечиться в ее клинике

Происшествия В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Политика На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.

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Космос Байконур предложили модернизировать под пуски новой ракеты «Союз-2М» Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков заявил, что первую площадку космодрома Байконур предложили модернизировать под пуски ракеты "Союз-2М".

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