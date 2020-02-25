Здоровье
Московский КомсомолецМалышева пояснила, почему пенсионеры не могут лечиться в ее клинике
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена Малышева пояснила, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить.
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Экономика
Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Здоровье
Минздрав Украины о коронавирусе: «Не зарегистрировано ни одного случая»
«На Украине не зарегистрировано ни одного случая, не выявлено ни одного положительного образца, свидетельствующего о наличии коронавируса», — отметил Ляшко.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Политика
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
Армия и оружие
ABC (Испания): как происходило уничтожение русского флота в сражении при Цусиме, самом страшном морском сражении в истории со времен Трафальгара (ABC.es)
Уже на следующий день после самого страшного морского поражения Российской империи, которое произошло в 1905 году в Корейском проливе в ходе Русско-японской войны, испанская пресса вовсю трубила о нем.
Здоровье
Власти Италии ввели жесткие ограничения из-за коронавируса
О введении весьма жестких ограничений сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.
Баскетбол
Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.
Игры
В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
Космос
Байконур предложили модернизировать под пуски новой ракеты «Союз-2М»
Гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков заявил, что первую площадку космодрома Байконур предложили модернизировать под пуски ракеты "Союз-2М".
Кино
В Хакасии сняли фильм о путешествии во времени
Армия и оружие
В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО
Как сообщает Главный штаб Сил обороны республики, в параде примут участие более 800 военнослужащих всех родов войск Сил обороны Эстонии и военизированного ополчения Кайтселийт.
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Экономика
Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налоги
Снижение торговых доходов власти будут вынуждены компенсировать ростом налоговой нагрузки.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Кино
Первый режиссёр экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода
В интервью подкасту Happy Sad Confused Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») рассказал о том, почему он покинул режиссёрское кресло экранизации Minecraft.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Происшествия
В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности
В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".