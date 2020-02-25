Здоровье

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМалышева пояснила, почему пенсионеры не могут лечиться в ее клинике

Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена Малышева пояснила, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить.
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Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее

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Малышева пояснила, почему пенсионеры не могут лечиться в ее клинике

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Малышева объяснила, почему в её клинике не лечатся бедные пенсионеры

News.ru18:05

Елена Малышева дала совет тем, кто не может оплатить лечение в ее медцентре

Невские Новости17:45
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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