Общество
РИА НовостиМалышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Телеведущая Елена Малышева пригрозила подать в суд на СМИ, распространяющие информацию о ее появлении на публике в нетрезвом виде. Ранее некоторые издания опубликовали кадры из инстаграма Малышевой, снятые в краснодарском аэропорту. В материалах утверждалось, что телеведущая была пьяна.
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Суд сегодня выберет меру пресечения историку Олегу Соколову
Эхо Москвы вчера в 15:58
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
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News.ru вчера в 06:19
Общество
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
В Кремле ничего не знают о приобретенной недвижимости семьей президента Сирии Башара Асада.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:12
Политика
В Госдуме оценили слова Помпео об оружии для «борьбы с русскими»
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон дал Киеву оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими".
РИА Новости 15:25
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
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Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Коммерсантъ 07:13
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Шоу-бизнес
Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось
Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Телеканал 360° 09 ноября в 20:17
Политика
Сторонники министра США получили контракт на добычу нефти и газа на Украине
Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри заключили сделку по поиску нефти и газа от украинского правительства вскоре после того, как Перри предложил одного из них в качестве советника президенту страны Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 14:22
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru 09 ноября в 14:36
Авто
Представили новую Skoda Octavia
В Праге прошла официальная презентация чешской модели Skoda Octavia четвертого поколения.
SpeedMe 13:02
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 13:25
Авто
Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении
В новом видео-тизере кроссовер Aston Martin DBX снят во время езды по лесной дороге в ночи.
Motor 02:22
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17
Политика
Вопрос продажи земли снят с повестки дня Верховной Рады
Народный депутат от порошенковской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил что на завтра, 12 ноября, с повестки дня Верховной Рады был снят вопрос о продаже земли.
Новостной фронт 15:41
Спорт
Глава WADA заявил о неготовности спорта к допинговому скандалу в России
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился воспоминаниями о начале допингового скандала в российском спорте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК 14:56
Экономика
В поправки к бюджету Петербурга включены расходы на транспортную реформу
Губернатор Петербурга внес свои поправки к проекту бюджета города на грядущий год, в числе которых оказались расходы на транспортную реформу.
АБН 14:42
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета 06:50
Футбол
Клуб Басты обзавелся новым автобусом
Sportbox.RU вчера в 06:37
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском 11:56
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Экономика
Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки
Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13