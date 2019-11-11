Общество
РИА НовостиМалышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Телеведущая Елена Малышева пригрозила подать в суд на СМИ, распространяющие информацию о ее появлении на публике в нетрезвом виде. Ранее некоторые издания опубликовали кадры из инстаграма Малышевой, снятые в краснодарском аэропорту. В материалах утверждалось, что телеведущая была пьяна.
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Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
На Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.
Lenta.ru 01:25
Общество
СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей
Следственный комитет РФ открыл на своем сайте рубрику «Внимание, пропал ребенок!», в которой публикуются актуальные сведения о розыске несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
Аргументы и Факты 02:28
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42
Космос
Япония подготовила два проекта отправки грузовых кораблей к Луне
Японская корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries представила правительству Японии два варианта отправки грузовых космических кораблей к международной станции, которая может начать работу на орбите Луны после 2025 года, сообщает агентство Kyodo.
REGNUM вчера в 22:33
Кино
Дмитрий Медведев поздравил режиссера Юрия Кару с юбилеем
Актуальные Новости 02:23
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Фигурное катание
Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Китае
Как сообщалось ранее, на этапе Гран-при в США Туктамышева также стала третьей.
78.ru 09 ноября в 07:00
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Общество
Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков
Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РБК вчера в 22:38
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его SIM-карту
Более 420 тысяч рублей перевели себе неизвестные мошенники с банковской карты жителя Москвы, перевыпустив его SIM-карту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 02:29
Происшествия
Омбудсмен рассказала о состоянии выпавшего с матерью из окна ребенка
Четырехлетний мальчик, выпавший вместе с матерью и сестрой из окна в Бабушкинском районе Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии.
Известия вчера в 19:02
Политика
Моралес отправился из Боливии в Мексику
Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.
Российская газета 00:12
Армия и оружие
Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Известия вчера в 06:42
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта для завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Общество
ВТБ прокомментировал информацию об утечке данных клиентов
Банк ВТБ назвал неактуальными и единичными появившиеся в сети данные своих клиентов, информационной безопасности которых ничего не угрожает, так как указанная информация не позволяет получить доступ к их счетам.
RT на русском вчера в 18:14
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Шоу-бизнес
Навка показала фото с веселой Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 15:41
Здоровье
Медведев посетил центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" с присвоением ему статуса сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу.
ТАСС 02:22
Футбол
Расплакавшийся из-за расизма капитан «Шахтера» выступил с заявлением
В воскресенье в рамках 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на своем поле обыграл "Динамо" (1:0). Во втором тайме бразильский игрок хозяев Тайсон услышал с трибун расистские выкрики и показал болельщикам средний палец.
РИА Новости вчера в 02:28
Общество
Тысячи националистов пришли на марш в Варшаве в День независимости
Несколько тысяч националистов вышли на марш в Варшаве в День независимости Польши, передают РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:28
Космос
Россия может отправить на орбиту первого космонавта из Египта
Россия может отправить в космос первого космонавта из Египта, соответствующие переговоры ведутся, заявил на конференции "Дни космоса в Казахстане" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 01:59
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Политика
На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию: «Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться».
Lenta.ru 01:36
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 10 ноября в 09:12
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Газета.Ru вчера в 22:58