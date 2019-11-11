Общество

РИА НовостиРИА НовостиМалышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

Телеведущая Елена Малышева пригрозила подать в суд на СМИ, распространяющие информацию о ее появлении на публике в нетрезвом виде. Ранее некоторые издания опубликовали кадры из инстаграма Малышевой, снятые в краснодарском аэропорту. В материалах утверждалось, что телеведущая была пьяна.
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Елена Малышева прокомментировала ложные сообщения о своем «пьяном дебоше»

КП - Кубань02:06

Елена Малышева подаст в суд на издания, обвинившие её в непристойном поведении в аэропорту Краснодара

Туапсинские вести02:01

Видео с «пьяной» Малышевой в аэропорту оказалось фейком

News.ruвчера в 10:56

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новостивчера в 11:00

Малышева подаст в суд на СМИ за ложные сообщения о «пьяном дебоше»

Газета.Ruвчера в 11:25

Названы доходы Елены Малышевой

Live24вчера в 23:03

«Подаю в суд на всех и каждого»: Малышева опровергла клевету о пьянстве в аэропорту Краснодара

Царьградвчера в 10:42
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Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

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На Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.
Lenta.ru 01:25
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СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей

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Космос

Япония подготовила два проекта отправки грузовых кораблей к Луне

Японская корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries представила правительству Японии два варианта отправки грузовых космических кораблей к международной станции, которая может начать работу на орбите Луны после 2025 года, сообщает агентство Kyodo.
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Дмитрий Медведев поздравил режиссера Юрия Кару с юбилеем

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Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта

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Как сообщалось ранее, на этапе Гран-при в США Туктамышева также стала третьей.
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Политика

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Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
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Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков

Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РБК вчера в 22:38
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Более 420 тысяч рублей перевели себе неизвестные мошенники с банковской карты жителя Москвы, перевыпустив его SIM-карту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 02:29
Происшествия

Омбудсмен рассказала о состоянии выпавшего с матерью из окна ребенка

Четырехлетний мальчик, выпавший вместе с матерью и сестрой из окна в Бабушкинском районе Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии.
Известия вчера в 19:02
Политика

Моралес отправился из Боливии в Мексику

Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.
Российская газета 00:12
Политика

Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

РБК 00:49
Армия и оружие

Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Известия вчера в 06:42
Политика

Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта для завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Общество

ВТБ прокомментировал информацию об утечке данных клиентов

Банк ВТБ назвал неактуальными и единичными появившиеся в сети данные своих клиентов, информационной безопасности которых ничего не угрожает, так как указанная информация не позволяет получить доступ к их счетам.
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Армия и оружие

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Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Шоу-бизнес

Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Общество

Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России

Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
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Здоровье

Медведев посетил центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" с присвоением ему статуса сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу.
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Расплакавшийся из-за расизма капитан «Шахтера» выступил с заявлением

В воскресенье в рамках 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на своем поле обыграл "Динамо" (1:0). Во втором тайме бразильский игрок хозяев Тайсон услышал с трибун расистские выкрики и показал болельщикам средний палец.
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Тысячи националистов пришли на марш в Варшаве в День независимости

Несколько тысяч националистов вышли на марш в Варшаве в День независимости Польши, передают РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:28
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Россия может отправить на орбиту первого космонавта из Египта

Россия может отправить в космос первого космонавта из Египта, соответствующие переговоры ведутся, заявил на конференции "Дни космоса в Казахстане" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 01:59
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В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию: «Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться».
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
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Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре

Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
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Газета.Ru вчера в 22:58
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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