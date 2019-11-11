Общество
РИА НовостиМалышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Телеведущая Елена Малышева пригрозила подать в суд на СМИ, распространяющие информацию о ее появлении на публике в нетрезвом виде. Ранее некоторые издания опубликовали кадры из инстаграма Малышевой, снятые в краснодарском аэропорту. В материалах утверждалось, что телеведущая была пьяна.
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«Заработала на мнимом инсульте» или почему Малышева «напивается» в командировках
Версия.Инфовчера в 07:59
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Здоровье
Сокращение числа россиян является совсем не риском, а реальностью — мнение
Сокращение числа граждан России является совсем не риском, а реальностью, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).
REGNUM 10 ноября в 23:09
Космос
SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service вчера в 14:00
Происшествия
СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Гаджеты
AMD может выпустить «убийцу NVIDIA» в первой половине 2020 года
CyberSport.ru 09 ноября в 16:17
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы
Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
Свободная Пресса вчера в 09:11
Общество
Артемий Лебедев посоветовал Кадырову «держать псов на цепи»
Московский Комсомолец вчера в 08:33
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК 09 ноября в 20:47
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Футбол
Кассано считает, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Известный итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.
Спорт-Экспресс вчера в 09:06
Экономика
МВД возбудило дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями) — их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху» (РГС).
РБК вчера в 23:00
Авто
Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70
Что касается стоимости, то в начальной комплектации модель оценят в 40 тысяч долларов, а это около 2,55 млн рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 11:44
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио 10 ноября в 22:50
Футбол
Темнокожий украинский борец пристыдил сограждан за расизм
Lenta.ru вчера в 23:35
Авто
Автомобили в России подорожали при падении спроса
«На продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей производитель зарабатывает не более 3%. И хотя при дальнейшем росте цен на машины и падении доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши, повышение цен - единственная возможность для производителей удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей», - объяснили журналистам эксперты авторынка.
Ридус вчера в 03:45
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%
Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
Коммерсантъ вчера в 03:50
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 10 ноября в 04:42
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 23:01
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Хоккей
Сборной России Кубок Карьяла не удался
Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.
News.ru вчера в 05:07
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36