Общество
РИА НовостиМалышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Телеведущая Елена Малышева пригрозила подать в суд на СМИ, распространяющие информацию о ее появлении на публике в нетрезвом виде. Ранее некоторые издания опубликовали кадры из инстаграма Малышевой, снятые в краснодарском аэропорту. В материалах утверждалось, что телеведущая была пьяна.
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В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", – отметил Пальчевский.
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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около шести километров над уровнем моря.
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Парламент Боливии экстренно эвакуировали из-за беспорядков
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Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
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