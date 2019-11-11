Телеведущая Елена Малышева пригрозила подать в суд на СМИ, распространяющие информацию о ее появлении на публике в нетрезвом виде. Ранее некоторые издания опубликовали кадры из инстаграма Малышевой, снятые в краснодарском аэропорту. В материалах утверждалось, что телеведущая была пьяна.

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

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