с чего всё началось

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя 10 декабря сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладкого новогоднего подарка для ребёнка.

Политика Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.

Армия и оружие Новая ракета США угрожает российским C-400 На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.

Игры Microsoft анонсировала консоль Xbox Series X Microsoft анонсировала и показала на TGA 2019 консоль следующего поколения, которая получила название Xbox Series X. Дизайн приставки оказался неожиданным: она выполнена в виде вертикальной башни.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Игры THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.

Гаджеты Intel не теряет надежды освоить выпуск 10-нанометровых процессоров В 2021 году Intel планирует начать поставки процессоров Sapphire Rapids. Освоение норм 10 нм остается проклятием Intel уже более двух лет.

Армия и оружие Индия намерена купить сотни российских истребителей, включая МиГ-35 и даже Су-57 Несмотря на активную критику со стороны Индии российских истребителей, стало известно о том, что в ближайшем времени Нью-Дели намерено заключить контракты с российскими авиапроизводителями на покупку сотен истребителей, среди которых присутствуют как уже хорошо знакомые Индии Миг-29 и Су-30МКИ, так и сравнительно новые самолёты, в частности, речь идёт об учебно-боевых Як-130, МиГ-35 и даже Су-57.

Политика В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.

Политика Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.

Общество РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).