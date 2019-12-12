Наука

ToDay News UfaToDay News UfaМалышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
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с чего всё началось
Учёные Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США определили продукты, которые способны вызывать бессонницу, сообщает
 The American Journal of Clinical Nutrition.
Популярная механикавчера в 23:25

Подробнее о событии

Малышева объяснила, что на самом деле вызывает бессонницу

URA.Ru03:32

Ученые: Определенные продукты могут вызывать бессонницу

UfacityNews.ru12 декабря в 06:14

Ученые выяснили, какие продукты вызывают бессонницу

MedikForum.ru12 декабря в 09:46

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

Rambler News Service12 декабря в 05:57

Определены продукты, способные вызвать бессонницу

Pravda.Ru02:35

Малышева ответила на исследование о вызывающих бессонницу продуктах

РБК09:32

Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу

РИА Новости10:19
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:47, Ашберн
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru 14:56
Здоровье

Жительницу Коми с инсультом повезли в больницу на полу вагона

Жительница поселка Каджером пожаловалась на то, что люди, заходящие в вагон, переступали через человека.
Shraibikus News 12:59
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

10 декабря сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладкого новогоднего подарка для ребёнка.
RT на русском вчера в 21:40
Общество

Десятки тысяч сторонников «сардин» вышли с протестом в Риме

До 40 тыс. человек, по данным полиции, вышли в субботу на протесты, организованные массовым движением под названием «cардины».
РБК 21:30
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru 19:52
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Здоровье

В 2020 году на Кубани снимут ограничения по программам для врачей

Программа «Земский доктор» действует в крае с 2012 года, а с 2018 реализуется программа «Земский фельдшер».
Администрация Краснодарского края вчера в 02:32
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс 07:19
Футбол

ЦСКА сообщил о смерти олимпийского чемпиона 1956 года Юрия Беляева

Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.
Матч ТВ 11:44
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa 12 декабря в 11:03
Армия и оружие

Комплексы «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

Газета.Ru 15:37
Армия и оружие

Новая ракета США угрожает российским C-400

На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
Газета.Ru 20:31
Игры

Microsoft анонсировала консоль Xbox Series X

Microsoft анонсировала и показала на TGA 2019 консоль следующего поколения, которая получила название Xbox Series X. Дизайн приставки оказался неожиданным: она выполнена в виде вертикальной башни.
Gmbox.ru вчера в 03:59
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru вчера в 17:35
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
Актуальные Новости 14:00
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 18:55
Гаджеты

Intel не теряет надежды освоить выпуск 10-нанометровых процессоров

В 2021 году Intel планирует начать поставки процессоров Sapphire Rapids. Освоение норм 10 нм остается проклятием Intel уже более двух лет.
iXBT.com 20:16
Фигурное катание

Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой

RT на русском 17:14
Армия и оружие

Индия намерена купить сотни российских истребителей, включая МиГ-35 и даже Су-57

Несмотря на активную критику со стороны Индии российских истребителей, стало известно о том, что в ближайшем времени Нью-Дели намерено заключить контракты с российскими авиапроизводителями на покупку сотен истребителей, среди которых присутствуют как уже хорошо знакомые Индии Миг-29 и Су-30МКИ, так и сравнительно новые самолёты, в частности, речь идёт об учебно-боевых Як-130, МиГ-35 и даже Су-57.
Avia.pro 19:02
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РИА Новости 05:55
Политика

Японские коммунисты призвали вернуть весь Курильский архипелаг

Коммунист считает, что последним мирным документом, подписанным двумя странами, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин.
РЕН ТВ 21:40
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
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