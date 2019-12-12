Наука
ToDay News UfaМалышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
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с чего всё началось
Учёные Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США определили продукты, которые способны вызывать бессонницу, сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.Популярная механикавчера в 23:25
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Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Здоровье
Жительницу Коми с инсультом повезли в больницу на полу вагона
Жительница поселка Каджером пожаловалась на то, что люди, заходящие в вагон, переступали через человека.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя
10 декабря сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладкого новогоднего подарка для ребёнка.
Общество
Десятки тысяч сторонников «сардин» вышли с протестом в Риме
До 40 тыс. человек, по данным полиции, вышли в субботу на протесты, организованные массовым движением под названием «cардины».
Музыка
Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Здоровье
В 2020 году на Кубани снимут ограничения по программам для врачей
Программа «Земский доктор» действует в крае с 2012 года, а с 2018 реализуется программа «Земский фельдшер».
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Футбол
ЦСКА сообщил о смерти олимпийского чемпиона 1956 года Юрия Беляева
Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Армия и оружие
Новая ракета США угрожает российским C-400
На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
Игры
Microsoft анонсировала консоль Xbox Series X
Microsoft анонсировала и показала на TGA 2019 консоль следующего поколения, которая получила название Xbox Series X. Дизайн приставки оказался неожиданным: она выполнена в виде вертикальной башни.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
Гаджеты
Intel не теряет надежды освоить выпуск 10-нанометровых процессоров
В 2021 году Intel планирует начать поставки процессоров Sapphire Rapids. Освоение норм 10 нм остается проклятием Intel уже более двух лет.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой
Армия и оружие
Индия намерена купить сотни российских истребителей, включая МиГ-35 и даже Су-57
Несмотря на активную критику со стороны Индии российских истребителей, стало известно о том, что в ближайшем времени Нью-Дели намерено заключить контракты с российскими авиапроизводителями на покупку сотен истребителей, среди которых присутствуют как уже хорошо знакомые Индии Миг-29 и Су-30МКИ, так и сравнительно новые самолёты, в частности, речь идёт об учебно-боевых Як-130, МиГ-35 и даже Су-57.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Политика
Японские коммунисты призвали вернуть весь Курильский архипелаг
Коммунист считает, что последним мирным документом, подписанным двумя странами, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".