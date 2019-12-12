Наука
ToDay News UfaМалышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
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с чего всё началось
Учёные Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США определили продукты, которые способны вызывать бессонницу, сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.Популярная механикавчера в 23:25
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Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Фигурное катание
В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой
Тренерская группа Этери Тутберидзе отреагировала на нападки в адрес приостановившей карьеру фигуристки Алины Загитовой.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Экономика
Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям
Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в котором по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
В США вводят санкции против ключевого ядерного объекта Ирана
Власти США вводят санкции в отношении иранского ядерного объекта «Фордо».
Общество
Facebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Единоборства
Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Футбол
Что сказал Гаттузо после поражения в дебютном матче у руля «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после поражения от «Пармы» (1:2) в дебютном матче во главе команды.
Экономика
Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.
Политика
Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot
Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Кино
Определен лучший фильм 2019 года
Третью строку занял фильм «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Также в число лучших вошел фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе.
Общество
В МИД России предупредили об эпидемии кори на острове Фиджи
Общество
Минюст хочет изменить правила взыскания долгов
"Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности", - считают в Минюсте.
Футбол
Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
Общество
Украинцы обошли эстонцев на рынке труда Финляндии
Изменение тенденций на рынке труда финские эксперты объясняют тем, что в Эстонии выросла средняя зарплата и местных работникам становится все менее выгодным работать в Финляндии, учитывая дороговизну местной жизни.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.