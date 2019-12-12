с чего всё началось

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.

Политика В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.

Политика Песков назвал Россию островком стабильности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.

Экономика Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.

Общество Украинские министры попросили повысить им зарплату Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.

Общество Facebook запустит программу против дезинформации на Украине Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.

Единоборства Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.

Экономика Банк России понизил ключевую ставку до 6,25% Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции.

Политика Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Политика Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.

Музыка Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.

Политика Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.

Кино Определен лучший фильм 2019 года Третью строку занял фильм «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Также в число лучших вошел фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Общество Минюст хочет изменить правила взыскания долгов "Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности", - считают в Минюсте.

Общество Украинцы обошли эстонцев на рынке труда Финляндии Изменение тенденций на рынке труда финские эксперты объясняют тем, что в Эстонии выросла средняя зарплата и местных работникам становится все менее выгодным работать в Финляндии, учитывая дороговизну местной жизни.