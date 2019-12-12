Наука

ToDay News UfaToDay News UfaМалышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
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с чего всё началось
Учёные Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США определили продукты, которые способны вызывать бессонницу, сообщает
 The American Journal of Clinical Nutrition.
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Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
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В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

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Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

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Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в котором по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
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Общество

Украинские министры попросили повысить им зарплату

Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
РИА Новости 13:57
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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Политика

В США вводят санкции против ключевого ядерного объекта Ирана

Власти США вводят санкции в отношении иранского ядерного объекта «Фордо».
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Общество

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru 15:18
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«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
РИА Новости 09:15
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Американская PrSM станет убийцей российских С-400

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Что сказал Гаттузо после поражения в дебютном матче у руля «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после поражения от «Пармы» (1:2) в дебютном матче во главе команды.
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Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

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Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

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Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

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Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Кино

Определен лучший фильм 2019 года

Третью строку занял фильм «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Также в число лучших вошел фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе.
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Определился соперник «Ливерпуля» в полуфинале клубного ЧМ

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Минюст хочет изменить правила взыскания долгов

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права граждан при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установят понятные правила и требования для участников рынка возврата просроченной задолженности", - считают в Минюсте.
Газета.Ru 05:33
Футбол

Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
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Изменение тенденций на рынке труда финские эксперты объясняют тем, что в Эстонии выросла средняя зарплата и местных работникам становится все менее выгодным работать в Финляндии, учитывая дороговизну местной жизни.
Sputnik Эстония 09:15
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
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