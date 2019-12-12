Наука

ToDay News UfaToDay News UfaМалышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Читать в источнике
Комментировать371
с чего всё началось
Учёные Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США определили продукты, которые способны вызывать бессонницу, сообщает
 The American Journal of Clinical Nutrition.
Популярная механикавчера в 23:25

Подробнее о событии

Определены продукты, способные вызвать бессонницу

Pravda.Ru02:35

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

Rambler News Service12 декабря в 05:57

Малышева объяснила, что на самом деле вызывает бессонницу

URA.Ru03:32

Исследователи: хотите лучше спать — ешьте меньше сладкого

Ридус12 декабря в 04:14

Малышева ответила на исследование о вызывающих бессонницу продуктах

РБК09:32

Диетолог назвала продукты, которые могут помочь при бессоннице

MedikForum.ru12:39

Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу

РИА Новости10:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:41, Ашберн

Какой ужин приведет к бессоннице

Вести.UZ07:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

РИА Новости 09:55
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко

Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Газета.Ru 14:23
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
РИА Новости 13:35
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 11:07
Единоборства

Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге

Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
RT на русском 14:12
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Хоккей

Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

РИА Новости 06:02
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru 14:19
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала обнадеживающее заявление о ее здоровье

Послушницы монастыря пожелали артистке скорейшего выздоровления. Сестры из Горненского женского монастыря связались с семьей Заворотнюк.
ФАН 12:09
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань 09:00
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ вчера в 16:53
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
Общество

Москвичи стали выбирать старинные и необычные имена для своих детей

Стало известно, какими именами для новорожденных в Москве выделился ноябрь.
Москва 24 вчера в 01:33
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Биатлон

На Кубке мира по биатлону в Хохфильцене стартовала женская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовала женская эстафета. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.
Нева Спорт 05:30
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер 12:18
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 13:00
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет в пошлом образе

Актриса Кристина Асмус появилась на одном из мероприятий в откровенном образе, который поклонники артистки сочли пошлым.
Слово и Дело 05:23
Общество

Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Газета.Ru 06:57
Футбол

Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавит

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.
Матч ТВ 14:41
Футбол

АЕК победил «Ксанти» в первом матче под руководством Массимо Карреры

Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера начал карьеру в АЕКе с победы над "Ксанти" в матче 14-го тура чемпионата Греции по футболу.
РИА Новости 15:23
Спорт

Призер ОИ-2004 призвал WADA допустить чистых спортсменов

Призер олимпийских игр 2004 года в Афинах в фехтовании на саблях Алексей Якименко призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустить до международных соревнований российских чистых спортсменов.
Газета.Ru 15:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное