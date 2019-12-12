Наука
ToDay News UfaМалышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
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с чего всё началось
Учёные Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США определили продукты, которые способны вызывать бессонницу, сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.Популярная механикавчера в 23:25
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Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Единоборства
Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге
Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала обнадеживающее заявление о ее здоровье
Послушницы монастыря пожелали артистке скорейшего выздоровления. Сестры из Горненского женского монастыря связались с семьей Заворотнюк.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Общество
Москвичи стали выбирать старинные и необычные имена для своих детей
Стало известно, какими именами для новорожденных в Москве выделился ноябрь.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Хохфильцене стартовала женская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовала женская эстафета. Прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет в пошлом образе
Актриса Кристина Асмус появилась на одном из мероприятий в откровенном образе, который поклонники артистки сочли пошлым.
Общество
Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Футбол
Слуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавит
Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит.
Футбол
АЕК победил «Ксанти» в первом матче под руководством Массимо Карреры
Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера начал карьеру в АЕКе с победы над "Ксанти" в матче 14-го тура чемпионата Греции по футболу.
Спорт
Призер ОИ-2004 призвал WADA допустить чистых спортсменов
Призер олимпийских игр 2004 года в Афинах в фехтовании на саблях Алексей Якименко призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустить до международных соревнований российских чистых спортсменов.