Наука

Lenta.ruLenta.ruМалышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний. Телеврач подчеркнула, что есть эти продукты можно, но в умеренных количествах, чтобы в ответ на их прием не выбрасывался инсулин.
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с чего всё началось
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) провели исследование и выяснили, что на качество сна может влиять рацион питания, пишет MedicalXpress
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Известиявчера в 18:59

Подробнее о событии

Малышева объяснила, что на самом деле вызывает бессонницу

URA.Ru03:32

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

Rambler News Service12 декабря в 05:57

Ученые выяснили, какие продукты вызывают бессонницу

MedikForum.ru12 декабря в 09:46

Исследователи: хотите лучше спать — ешьте меньше сладкого

Ридус12 декабря в 04:14

Определены продукты, способные вызвать бессонницу

Pravda.Ru02:35

Малышева оценила список продуктов, вызывающих бессонницу

РИА Новости06:48

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Lenta.ru07:34
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Какой ужин приведет к бессоннице

Вести.UZ07:12
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Музыка

Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

Пятый канал вчера в 21:07
Общество

В России депутат подарил чиновнику баночку вазелина на открытии школы

Lenta.ru 07:22
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Политика

МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Культура

Победителем шоу «Поле чудес» стал участник, отгадавший слово с ошибкой

Мужчине еще удалось одержать победу и в суперигре. Большинство из нас не смогли бы стать победителем шоу Леонида Якубовича.
Экспресс газета 06:42
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Военное обозрение 01:30
Экономика

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Наука

Археологи впервые нашли шапочки, которые носили в Древнем Египте

Команда археологов во время раскопок в городе Амарна совершила необычное открытие: им удалось найти древний головной убор, который часто встречается в живописи Древнего Египта.
Ридус 12 декабря в 05:37
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера

Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Экспресс газета 02:17
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь вчера в 14:00
Общество

Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака

Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Московский Комсомолец вчера в 07:59
Религия

Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Газета.Ru 06:34
Армия и оружие

F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Lenta.ru 01:03
Политика

Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что выборы в Донбассе могут быть проведены только после роспуска Народной милиции ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты вчера в 03:44
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
Биатлон

Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РБК 07:13
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Вечерний курьер вчера в 05:22
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Политика

Состав правительства Иркутской области определят до 20 декабря

Правительство региона продолжает исполнять свои обязанности.
ИА Альтаир 02:01
Политика

Медведев обсудил с премьером Белоруссии интеграцию и торговлю

Отмечается, что премьеры обсудили график дальнейших контактов по правительственной линии.
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Общество

Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
РИА Новости 05:17
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru вчера в 05:58
Фигурное катание

Фигуристка Загитова останется в сборной России

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Политика

Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Евразия Daily 12 декабря в 16:42
Происшествия

Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Известия 06:03
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Результаты ученых достаточно шокирующие – продолжительность жизни человека в природных, аборигенных условиях составляет 38 лет.
ToDay News Ufa вчера в 11:29
Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 07:13
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