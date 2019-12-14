Наука
Lenta.ruМалышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний. Телеврач подчеркнула, что есть эти продукты можно, но в умеренных количествах, чтобы в ответ на их прием не выбрасывался инсулин.
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с чего всё началось
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) провели исследование и выяснили, что на качество сна может влиять рацион питания, пишет MedicalXpress.Известиявчера в 18:59
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Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Политика
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Культура
Победителем шоу «Поле чудес» стал участник, отгадавший слово с ошибкой
Мужчине еще удалось одержать победу и в суперигре. Большинство из нас не смогли бы стать победителем шоу Леонида Якубовича.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Экономика
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Наука
Археологи впервые нашли шапочки, которые носили в Древнем Египте
Команда археологов во время раскопок в городе Амарна совершила необычное открытие: им удалось найти древний головной убор, который часто встречается в живописи Древнего Египта.
Общество
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Общество
Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака
Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Религия
Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Политика
Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что выборы в Донбассе могут быть проведены только после роспуска Народной милиции ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Биатлон
Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Политика
Состав правительства Иркутской области определят до 20 декабря
Правительство региона продолжает исполнять свои обязанности.
Политика
Медведев обсудил с премьером Белоруссии интеграцию и торговлю
Отмечается, что премьеры обсудили график дальнейших контактов по правительственной линии.
Общество
Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Происшествия
Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Результаты ученых достаточно шокирующие – продолжительность жизни человека в природных, аборигенных условиях составляет 38 лет.
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.