Наука

Lenta.ruLenta.ruМалышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний. Телеврач подчеркнула, что есть эти продукты можно, но в умеренных количествах, чтобы в ответ на их прием не выбрасывался инсулин.
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с чего всё началось
Учёные Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США определили продукты, которые способны вызывать бессонницу, сообщает
 The American Journal of Clinical Nutrition.
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