Наука
Lenta.ruМалышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний. Телеврач подчеркнула, что есть эти продукты можно, но в умеренных количествах, чтобы в ответ на их прием не выбрасывался инсулин.
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с чего всё началось
Учёные Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США определили продукты, которые способны вызывать бессонницу, сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.Популярная механикавчера в 23:25
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
Кино
Фильм «Джуманджи: Новый уровень» возглавит американский бокс-офис
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
Общество
В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Биатлон
Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Здоровье
Правила долголетия назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
Футбол
Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев
Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на невозможность обмануть Путина
Все уловки делегации Украины на «нормандском саммите» в Париже наталкивались на принципиальную позицию президента России Владимира Путина, постоянно ссылавшегося на текст Минских соглашений, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Технологии
Rambler в 2011 году не возражал против работы Сысоева над Nginx
В 2011–2012 годах Rambler знал о работе Игоря Сысоева над Nginx и не был против этого, рассказал его бывший начальник Андрей Копейко, который сейчас проходит свидетелем по уголовному делу.
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
Футбол
Азар: когда покину «Реал», вернусь в «Челси»
Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что планирует вернуться в лондонский «Челси» после ухода из мадридского клуба.
Происшествия
В ФСИН сообщили о попытке провокации в СИЗО в Астраханской области
Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области.
Гаджеты
В России появился гибрид кнопочного телефона и смартфона Nobby 240 LTE
Российский бренд Nobby вывел на рынок гибрид смартфона и кнопочного устройства Nobby 240 LTE.
Политика
О ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ
Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата.
Экономика
Силуанов: софинансирование проектов из ФНБ привлечет частные инвестиции в 5-7 трлн рублей
Правительство рассчитывает за три года привлечь частные инвестиции в 5-7 трлн рублей при софинансировании проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 трлн рублей.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
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Власти Украины заявили, что никаких документов на саммите в Париже не подписывали
Главы стран "нормандской четвёрки" не подписали ни одного документа в результате встречи в Париже, прошедшей 9 декабря.
Футбол
«Челси» дома проиграл «Борнмуту»
Гаджеты
Samsung представил новый смартфон Galaxy A51
Авто
В РФ введут новый документ на автомобиль
В РФ хотят ввести новый документ для транспортного средства.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк совершила паломничество в Иерусалим
Как стало известно, «прекрасная няня» паломничала в этих краях в 2015 году, молясь и подавая специальные записки.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Финансы
Украинской гривне предрекли резкий обвал
Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году.
Происшествия
Россиянку с инсультом повезли в больницу на полу вагона
Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась, что ее мать повезли в больницу в Печору на полу в вагоне.