Коронавирус
Ugpressa.ruМалышева рассказала правду о количестве жертв коронавируса в России
Елена Малышева заявила, что скрывать достоверную информацию о количестве зараженных коронавирусом в нашей стране попросту невозможно. Так как об ухудшении ситуации в России с коронавирусом вскоре все равно стало бы известно благодаря сети Интернет, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
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Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации.
— Елена Малышева, российская ведущаяLenta.ru 13:31
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