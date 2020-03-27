Коронавирус

Ugpressa.ruUgpressa.ruМалышева рассказала правду о количестве жертв коронавируса в России

Елена Малышева заявила, что скрывать достоверную информацию о количестве зараженных коронавирусом в нашей стране попросту невозможно. Так как об ухудшении ситуации в России с коронавирусом вскоре все равно стало бы известно благодаря сети Интернет, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
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Елена Малышева
Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации.
— Елена Малышева, российская ведущаяLenta.ru 13:31

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Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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