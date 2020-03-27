Коронавирус
Невские НовостиМалышева рассказала правду о ситуации с коронавирусом в России
Известная телеведущая Елена Малышева рассказала в интервью Ирине Шихман о реальном положении дел с коронавирусом в России. Врач назвала заболевание сезонным.
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Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации.
— Елена Малышева, российская ведущаяLenta.ru 13:31
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Общество
Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды
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Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
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Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Политика
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Экономика
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Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
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Лечебные учреждения Тверской области продолжат работу в штатном режиме
Указ, согласно которому дни с 30 марта по 3 апреля в России объявлены нерабочими с сохранением заработной платы «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» подписан Президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Авто
Озвучена дата выхода преемника Toyota GT86
Пользователям стали доступны документы, в которых содержится информация относительно последующих планов по выпуску автомобилей марки Toyota.
Наука
Чрезмерное потребление соли может негативно повлиять на иммунитет
Немецкие ученые во главе с профессором Боннского университета Кристианом Курцем решила проверить, как диета с повышенным количеством соли повлияет на восприимчивость организма к бактериальным инфекциям – в частности, к одной из самых распространенных бактериальных инфекций почек – пиелонефриту.
Спорт
«Серьезная тема»: Александр Кержаков высказался о пандемии коронавируса в России
Александр назвал коронавирус «серьезной темой» и подчеркнул, что в стране каждый день заражаются все больше людей.
Здоровье
Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
Политика
Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС
С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Общество
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Футбол
Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»
72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Здоровье
Минздрав РФ представил обновленные рекомендации против коронавируса
Москва, 28 марта 2020, 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России.
Авто
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Трековый гиперкар, фигурирующий в официальных сообщениях под именем Lamborghini V12, будет построен на базе дорожной модификации Aventador SVJ.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Врач из Италии обратилась к россиянам: «Это не каникулы, это война»
В эфире передачи «60 минут» врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова обратилась к россиянам и призвала их во что бы то ни стало оставаться дома и не выходить на улицу.
Общество
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Авто
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Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.