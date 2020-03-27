Коронавирус

Невские НовостиНевские НовостиМалышева рассказала правду о ситуации с коронавирусом в России

Известная телеведущая Елена Малышева рассказала в интервью Ирине Шихман о реальном положении дел с коронавирусом в России. Врач назвала заболевание сезонным.
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Елена Малышева
Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации.
— Елена Малышева, российская ведущаяLenta.ru 13:31

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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