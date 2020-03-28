Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМалышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России

В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Елена Малышева
Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации.
— Елена Малышева, российская ведущаяLenta.ru вчера в 13:31

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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