Коронавирус
РИА НовостиМалышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации.
— Елена Малышева, российская ведущаяLenta.ru вчера в 13:31
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