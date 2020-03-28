Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации.

В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России

Космос Встречи ученых из России и Германии по «Спектру-РГ» отменили Прямые встречи Объединенного комитета по немецкому телескопу eROSITA на обсерватории "Спектр-РГ" временно отменены на фоне пандемии коронавируса, но работы по проекту продолжаются.

Общество Роспотребнадзор назвал долю заражений коронавирусом внутри страны Каждый пятый случай заражения коронавирусной инфекцией в России не связан с выездом за границу, инфицирование произошло внутри страны, после контактов с уже заболевшими.

Общество Москву обработают дезинфицирующими растворами Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.

Общество Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Армия и оружие Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Космос Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».

Авто Дешевый аналог Kia Rio получил «люксовую» версию По данным портала NJCAR.RU, новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.

Общество Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в связи с пандемией коронавируса обратился в пятницу к населению на русском языке, пишет ТАСС.