Общество
Газета.RuМама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, которую лечат врачи в Краснодаре, поблагодарила россиян за помощь в своем Instagram.
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Краснодарские врачи возьмутся за лечение девочки из США, родившейся с «маской Бэтмена»
Naked Science28 октября в 08:02
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