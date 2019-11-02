Общество

Газета.RuГазета.RuМама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, которую лечат врачи в Краснодаре, поблагодарила россиян за помощь в своем Instagram.
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Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

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Краснодарские врачи возьмутся за лечение девочки из США, родившейся с «маской Бэтмена»

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Девочку-«Бэтмена» из США будут лечить в России

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«Слова поддержки были от людей со всей России!»: мама девочки с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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