Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь. Об этом она написала в Instsgram.

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

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