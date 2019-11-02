Общество
РБКМама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь. Об этом она написала в Instsgram.
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Краснодарские врачи возьмутся за лечение девочки из США, родившейся с «маской Бэтмена»
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
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