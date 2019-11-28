Общество

Вести.RuВести.RuМама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае. Кэрол Феннер опубликовала видео в Instagram, указав, что с момента первой операции прошел месяц.
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Российские хирурги прооперировали девочку с родимым пятном на лице

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«Пятно стало меньше!»: мама девочки с «маской Бэтмена» показала результат первой операции в Краснодаре

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Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения в Краснодаре

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Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первый результат операции в Краснодаре

Кубань 2401:03

Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения

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«Рада, что приехала в Россию»: мама девочки с «маской Бэтмена» о лечении в Краснодаре

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Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

РБК24 ноября в 19:02
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Известного адвоката нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
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Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
РБК 01:00
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МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
RT на русском вчера в 21:15
Политика

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Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Спорт

Тренера сборной Украины по скалолазанию обвинили в педофилии

Мастер спорта Украины по скалолазанию Павел Векла заявил, что будучи ребёнком подвергался насилию со стороны тренера национальной сборной Артура Печия с 2005 по 2013 год.
News.ru 02:57
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Общество

Две двухдневные рабочие недели ждут россиян

Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный вчера в 11:26
Происшествия

В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Lenta.ru 01:58
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Армия и оружие

Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России

Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 26 ноября в 14:06
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

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Гаджеты

Huawei даёт скидки до 17 тысяч рублей на свои флагманские смартфоны и не только

Максимальная скидка в 17 тысяч рублей предлагается за покупку смартфонов Huawei Mate 20 Pro.
iXBT.com 04:38
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Хоккей

Панарин опубликовал странный фотоколлаж с Путиным

Pravda.Ru 01:41
Происшествия

В Таиланде погиб российский турист

В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
РИА Новости 04:08
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
РИА Новости вчера в 15:57
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Музыка

Организаторы показали логотип Евровидения-2020

News.ru 02:49
Авто

В России ввели ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей.
Lenta.ru вчера в 10:34
Происшествия

В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

Lenta.ru 05:18
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

РЕН ТВ 05:46
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Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Тверской области

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Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

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В США испытали новое лекарство от старения кожи

Научными сотрудниками из Дрексельского университета в Филадельфии (США) был случайно открыт лекарственный препарат против старения, который способен избавить от морщин за восемь месяцев, а также предотвратить возрастные изменение цвета кожи.
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Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
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Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

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Футбол

Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Дании, которая, как и Бельгия, сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020 (еще один соперник определится позже), опустилась с 14-го на 16-е место.
Интерфакс-Спорт 04:12
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