Общество
Вести.RuМама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае. Кэрол Феннер опубликовала видео в Instagram, указав, что с момента первой операции прошел месяц.
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Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения в Краснодаре
Кубанские новости00:22
«Рада, что приехала в Россию»: мама девочки с «маской Бэтмена» о лечении в Краснодаре
Блокнот Краснодар01:30
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