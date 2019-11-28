Общество

Вести.RuВести.RuМама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае. Кэрол Феннер опубликовала видео в Instagram, указав, что с момента первой операции прошел месяц.
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Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первый результат операции в Краснодаре

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«Пятно стало меньше!»: мама девочки с «маской Бэтмена» показала результат первой операции в Краснодаре

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«Рада, что приехала в Россию»: мама девочки с «маской Бэтмена» о лечении в Краснодаре

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Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения

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Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения в Краснодаре

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Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

РБК24 ноября в 19:02
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Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
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Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
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Общество

Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
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В Приморье застрелили казачьего атамана

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Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
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На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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Из-за угрозы взрыва эвакуированы суды в Москве и Санкт-Петербурге

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Почти три десятка смартфонов Samsung получат официальное обновление Android 10 в виде финальной версии оболочки One UI 2.0.
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На Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям

На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского.
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