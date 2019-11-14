Здоровье

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах операции

Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами. Ранее женщина прибыла с дочкой в Краснодар из США для удаления родинки с лица дочери. Американские врачи отказались проводить подобные операции.
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Мать девочки с «маской Бэтмена» рассказала о ходе операций в России

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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем состоянии.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Боливии, отметил, что эта страна находится на пороге хаоса.
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