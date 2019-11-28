Общество
РИА НовостиМама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
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«Рада, что приехала в Россию»: мама девочки с «маской Бэтмена» о лечении в Краснодаре
Блокнот Краснодар01:30
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения в Краснодаре
Кубанские новости00:22
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
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В Роструде объяснили, как сделать 31 декабря выходным
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что работники смогут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днём, в случае если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, пишет RT.
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