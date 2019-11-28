Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.

Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции

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