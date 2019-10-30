Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье. "Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России", — написала Кэрол на русском языке.

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

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