Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку. Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала.

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

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