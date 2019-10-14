Общество

Российская газетаРоссийская газетаМама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях. Жительница Саратова поблагодарила земляков и всех, кто помогал в поисках ее дочери, проявил сочувствие и оказал поддержку.
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Мама Лизы Киселевой поблагодарила саратовцев за поддержку

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«Хочу сказать спасибо каждому»: Мама убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой записала видеообращение

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СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

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Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
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Роль феи-крестной в экранизации «Золушки» может сыграть американский темнокожий актер Билли Портер.
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«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.
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Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
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Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
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Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына

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Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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Новый главный тренер красно-белых поделился своими ближайшими планами

Новый главный тренер красно-белых поделился своими ближайшими планами В понедельник вечером московский "Спартак" официально представил своего нового главного тренера Доменико Тедеско.
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Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

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Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
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