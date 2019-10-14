Общество
Российская газетаМама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях. Жительница Саратова поблагодарила земляков и всех, кто помогал в поисках ее дочери, проявил сочувствие и оказал поддержку.
Читать в источнике
Оценить480
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика
В Киеве стартовал марш украинских националистов
РИА Новости 08:22
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Футбол
Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
Lenta.ru 16:38
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Армия и оружие
Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»
Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам.
РБК 15:40
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Металлург» в КХЛ
RT на русском 15:45
Музыка
Экс-солистка «Непары» вышла на сцену с новым партнером
7Дней.ру вчера в 17:02
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Запретные акции Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. (" особо защищаемые") потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России.
РБК 01:00
Кино
Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Газета.Ru 12 октября в 04:45
Кино
Роль феи-крестной в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Роль феи-крестной в экранизации «Золушки» может сыграть американский темнокожий актер Билли Портер.
iReactor 12 октября в 01:37
Политика
«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.
RT на русском вчера в 15:24
Общество
Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
REGNUM 11:04
Единоборства
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru 08:33
Космос
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости вчера в 18:09
Гаджеты
Выпущен ноутбук с необычной клавиатурой совершенно нового типа
Американская компания Razer, производитель разного рода игровых устройств, выпустила ноутбук Razer Blade 15 Advanced, в котором применяется клавиатура совершенно нового типа.
Dgl.ru 16:08
Кино
Генри Кавилл не готовился к роли Ведьмака: «В этом не было необходимости»
Казалось, что Генри Кавиллу стоило больших усилий заполучить роль Геральта из Ривии в грядущем сериале «Ведьмак», производством которого занялся Netflix.
Popcornnews.ru 10:06
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 11:25
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Футбол
Новый главный тренер красно-белых поделился своими ближайшими планами
Новый главный тренер красно-белых поделился своими ближайшими планами В понедельник вечером московский "Спартак" официально представил своего нового главного тренера Доменико Тедеско.
Коммерсантъ 13:22
Технологии
Консольные игры на смартфонах. Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud для желающих
iXBT.com 16:15
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Взгляд.ру 11:06
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Политика Сегодня 13:50
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ
Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий.
Мой Брянск 06:04
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Кино
Walt Disney выпустила трехчасовой трейлер своего потокового сервиса
Компания Walt Disney пошла на беспрецедентный шаг - представила более чем трехчасовой трейлер контента, который она намерена представить подписчикам своего потокового сервиса Disney+ в Северной Америке.
Kinonews.ru 15:45
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06