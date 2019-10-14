Общество
Российская газетаМама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях. Жительница Саратова поблагодарила земляков и всех, кто помогал в поисках ее дочери, проявил сочувствие и оказал поддержку.
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Происшествия
В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей
Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых детей, трое из них госпитализированы с травмами, сообщила в фейсбуке глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.
РИА Новости 11:34
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Ридус вчера в 13:53
Политика
Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.
РБК 12:18
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
РИА Новости 06:33
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 11:20
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Космос
Нобелевская по физике глазами дилетанта и академика Старобинского
Алексей Старобинский: Вклад Джеймса Пиблса определен как "теоретические открытия в физической космологии".
Snob.ru 11 октября в 09:45
Армия и оружие
Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж
РИА Новости 13:42
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru 13:41
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 11:10
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Технологии
За россиянами следили с помощью шпионской платформы Attor
Как передают эксперты, для слежки за российскими пользователями была использована платформа Attor, попадавшая на их девайсы с обновлениями в виде библиотеки DLL.
RuNews24.ru 09:07
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Политика
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Авто
УАЗ поднял цены на все модели в РФ
УАЗ Хантер в большинстве комплектаций теперь предлагаются на 5-10 тыс. рублей дороже, а УАЗ Пикап стал дороже на 20 тыс. рублей.
Tvoe-avto.com 06:01
Шоу-бизнес
Бузова впервые выпустила клип, в котором полностью одета
14 октября у Ольги Бузовой вышел клип на песню «Я еще верю».
Телепрограмма 08:55
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
РБК 13:48
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Шоу-бизнес
Известная теннисистка Анна Курникова сменила фамилию на Иглесиас
Известная российская теннисистка Анна Курникова сменила фамилию.
Дни24 12:22