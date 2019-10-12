Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаМама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

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Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях. Жительница Саратова поблагодарила земляков и всех, кто помогал в поисках ее дочери, проявил сочувствие и оказал поддержку.
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Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Российская газета11:42

В Саратове проверят участкового, который работал с подозреваемым в убийстве девочки

Московский Комсомолец12 октября в 13:28
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