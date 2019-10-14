Общество

Российская газетаРоссийская газетаМама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях. Жительница Саратова поблагодарила земляков и всех, кто помогал в поисках ее дочери, проявил сочувствие и оказал поддержку.
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Мама Лизы Киселевой поблагодарила саратовцев за поддержку

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Мать убитой Лизы обратилась к общественности: «Саратов оказался городом с необычайно добрыми, сильными и надежными людьми»

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Мама убитой в Саратове девочки выпустила видеообращение

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Мать убитой 9-летней Лизы выступила с обращением к жителям и властям

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Мать убитой Лизы поблагодарила саратовцев за помощь

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Мама Лизы Киселевой выступила с обращением к саратовцам

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Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2

Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU вчера в 17:29
Армия и оружие

Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии

Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости вчера в 00:06
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
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Футбол

Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020

Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Происшествия

Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье

Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.
РИА Новости вчера в 22:01
Космос

Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:52
Общество

Букеровская премия присуждена сразу двум писателям

Коммерсантъ вчера в 17:25
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Армия и оружие

Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж.
РБК вчера в 20:32
Армия и оружие

Глава Пентагона: американские войска попали в ловушку в Сирии

Наша версия вчера в 04:05
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

RT на русском вчера в 10:28
Космос

Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео

Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.
AstroNews.ru 13 октября в 05:47
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Футбол

Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости вчера в 07:57
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Общество

Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии

Газета.Ru 00:11
ЖКХ

Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 20:25
Армия и оружие

NYT обвинила Россию в атаках на больницы в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России 5 и 6 мая за 12 часов атаковали четыре госпиталя в Сирии.
Телеканал 360° 13 октября в 10:14
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Газета.Ru вчера в 06:41
Политика

Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам

США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Наука

Кофе через день даст потрясающий результат. Как придать себе энергии унылой осенью

Автор блога A Life of Productivity Крис Бэйли рассказал, как получить от кофе максимум энергии с учетом науки.
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 06:12
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