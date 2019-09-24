Футбол
Life.ruМамаев дал первое интервью после выхода по УДО своей жене
Первое интервью после выхода на свободу футболист Павел Мамаев дал своей супруге Алане. В ближайшее время оно появится у неё в блоге.
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«Смотри на жену!» Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем
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Экс-игрок «Краснодара» Мамаев из колонии следил за своей супругой Аланой
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"Смотри на жену!": Алана Мамаева взяла интервью у освободившегося мужа
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