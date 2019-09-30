Футбол
Москва 24Мамаев дал первое после освобождения интервью
Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года. О жизни в заключении спортсмен рассказал своей жене Алане.
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Мамаев рассказал, почему стал меньше разговаривать после выхода из тюрьмы
Sport24.ru30 сентября в 08:40
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Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой 108 МП
Пока что, 108-мегапиксельная камера есть только у недавно анонсированного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha.
ITZine.ru 06:10
Политика
Москву насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
Реакция некоторых политических сил в Киеве на согласование «формулы Штайнмайера» вызывает настороженность.
BFM.ru 07:16
Политика
Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
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Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ 05:56
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Интерфакс вчера в 21:36
Экономика
«Ъ»: Ростех подготовил три сценария развития ОАК
Госкорпорация "Ростех" подготовила и направила в правительство РФ три варианта стратегии развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
ТАСС вчера в 21:41
Финансы
Доллар дешевеет, опасаясь слабой статистики по занятости в пятницу
Курс доллара снизился против большинства основных валют после публикации сентябрьского индекса ISM в производственной сфере, который оказался минимальным с июня 2009 года.
Profinance.ru вчера в 23:27
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.
Коммерсантъ 02:32
Авто
В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супермена».
Журнал Авто.ру 06:46
Авто
В Курской области разработали поправки в закон «О транспортном налоге»
Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. будет предложено снизить налог с 35 до 30 рублей, установив его на уровне соседних регионов.
Kurskcity.ru 06:40
Культура
Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком»
Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.
Народные новости вчера в 03:11
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Транспорт
ГИБДД порекомендовала не штрафовать водителей за нарушения в непогоду
Как отмечается, штрафы перестанут налагаться, если нарушения произошли во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса, а также при жалобах граждан на плохую работу камер, при отключении светофоров и другое.
Газета.Ru 06:21
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Общество
Архангелогородка София Плетнева покоряет подиумы Парижа
Аргументы и Факты - Архангельск 05:35
Армия и оружие
Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии
В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой второй раз
Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 05:22
Энергетика
«Газпром» планирует за полтора месяца достроить «Северный поток-2»
Даже в случае, если Дания не даст разрешения, специалисты смогут проложить газопровод в обход, к примеру, через нейтральные воды, уточнил Виктор Зубков.
Newvz.ru 05:04
Армия и оружие
Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР
В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.
Rusvesna.su 07:36
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия вчера в 23:15