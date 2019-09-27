Футбол
УралинформбюроМамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
Переговоры бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с ФК "Ростов" находятся на стадии завершения. 27 сентября футболист прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы пройти медосмотр в клубе. При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
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