Футбол
УралинформбюроМамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
Переговоры бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с ФК "Ростов" находятся на стадии завершения. 27 сентября футболист прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы пройти медосмотр в клубе. При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
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с чего всё началось
По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.Спорт-Экспрессвчера в 14:17
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