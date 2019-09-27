Футбол

УралинформбюроУралинформбюроМамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»

Ростов — Динамо
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Переговоры бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с ФК "Ростов" находятся на стадии завершения. 27 сентября футболист прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы пройти медосмотр в клубе. При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Переход Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрока может перехватить «Ростов»

По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.
Спорт-Экспрессвчера в 14:17

Подробнее о событии

Мамаев подпишет с «Ростовом» контракт по схеме «2+1»

Sports.ru07:27

Переход Мамаева в «Ростов» почти согласован

Metaratings07:28

Переговоры Мамаева с «Ростовом» подходят к концу

Газета.Ru07:47

СМИ: Мамаев близок к переходу в «Ростов»

Sportbox.RU07:30

Мамаев проходит медосмотр в «Ростове»

Нева Спорт08:18

Мамаев проходит медосмотр в «Ростове», после чего будет подписан контракт

Спорт-Экспресс07:25

Мамаев близок к соглашению с «Ростовом»

Sport.ru06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Армия и оружие

ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам

Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.
Московский Комсомолец 07:46
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Происшествия

Глава тюменской полиции ушел в отставку

Начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов ушел в отставку.
РБК Тюмень 08:36
Политика

Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Происшествия

В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.
РИА Новости 09:01
Политика

Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.
Русская Планета 08:57
Происшествия

Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей

В Оренбургской области правоохранители арестовали до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который воспитывал около 70 детей - часть были приемными, а другие находились под опекой.
Газета.Ru вчера в 07:14
Здоровье

Митянина рассказала о развитии «Бережливой поликлиники» в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга по социальным вопросам Анна Митянина рассказала о развитии программы "Бережливая поликлиника".
Piter.tv 08:22
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия

Погоня со стрельбой на трассе в Крыму попала на видео

ТК Звезда 08:27
Армия и оружие

Минобороны назвало число атаковавших Хмеймим дронов за два года

Почти 120 беспилотников террористов было уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:49
Происшествия

В Москве предъявили обвинения девяти финансистам ИГ

Следственный комитет России предъявил в Москве обвинение девяти арестованным по уголовному делу о финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 04:02
Происшествия

В аварии на ЗСД пострадала актриса Елена Терновая

Днем 27 сентября на Западном скоростном диаметре (ЗСД) произошла серьезная авария, в которой пострадала заслуженная артистка России Елена Терновая.
Piter.tv 08:59
Происшествия

В Приморье задержали браконьеров из КНДР

В исключительной экономической зоне РФ задержали три шхуны и несколько мотоботов с 262 браконьерами из КНДР, заявил представитель ФСБ по Приморскому краю.
Парламентская газета 04:36
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Интернет

Поисковику Google исполнился 21 год

27 сентября американской корпорации Google исполняется 21 год, кстати, по американским меркам, сегодня день ее совершеннолетия.
Live24 04:24
Футбол

Нападающий «Ниццы» подозревается в краже часов одноклубника

Нападающего «Ниццы» Ламина Диаби заподозрили в краже брендовых часов, которые принадлежат его одноклубнику Касперу Дольбергу, сообщает французская спортивная газета L’Equipe.
Metaratings вчера в 09:32
Экономика

В Геленджике выставили на аукцион люксовый Kempinski Grand Hotel

Кубань 24 05:55
Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Футбол

Хабиб ответил на вызов Ибрагимовича

Газета.Ru 09:22
Армия и оружие

Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X

Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
Военное обозрение 06:10
Путешествия

Саудовская Аравия ввела туристические визы

За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промо-туры.
РБК 08:25
Происшествия

В московском метро спасли упавшего на рельсы котенка

Мослента 07:32
Экономика

В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ

В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета 08:28
Космос

Эксперты изучили шаровое скопление Млечного Пути

Rusargument 06:35
Шоу-бизнес

Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru вчера в 05:37
Политика

Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 03:26
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика

Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
Народные новости вчера в 18:48
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное