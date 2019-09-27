По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.

с чего всё началось

Переговоры бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с ФК "Ростов" находятся на стадии завершения. 27 сентября футболист прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы пройти медосмотр в клубе. При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".

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