Футбол
Neva.TodayКокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года. Также вместе с ними освободился брат экс-игрока "Зенита" Кирилл Кокорин.
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Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
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Выставка достижений мирового гражданского судостроения открылась в Петербурге.
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В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
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Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
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РБК 09:58
Происшествия
В Сочи задержали мужчину, который сбросил девушку с виадука
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REGNUM 03:15
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Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу
РИА Новости вчера в 17:16
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Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»
Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
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