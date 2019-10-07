Футбол

ЧемпионатЧемпионатМамаев: изначально вообще не думал о «Ростове»

С первых дней переговоров руководство «Ростова» заставило меня задуматься о том, чтобы я принял это решение. Изначально я вообще об этом не думал. Атмосфера, которая исходила от руководства, команды и болельщиков, заставила ощутить мурашки на своей коже.
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Вторая часть интервью Мамаева: на «Краснодар» не обижен, передал привет друзьям с неволи

Sports.ruвчера в 17:49

Мамаев рассказал о теплом приеме болельщиков «Ростова»

Спорт-Экспрессвчера в 08:18

Было очень тяжело: Мамаев рассказал о первой тренировке в «Ростове»

Нева Спортвчера в 09:28

Мамаев: изначально вообще не думал о «Ростове»

Чемпионатвчера в 09:23

Мамаев: После всего случившегося со мной остались только единицы

Life.ruвчера в 09:10

Мамаев: «Я в восторге от „Ростова“»

ProstoProSportвчера в 08:54

Мамаев: «В „Ростове“ такая атмосфера, что я в шоке, если честно. От стадиона были мурашки по коже»

Sport24.ruвчера в 09:42
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Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Известия вчера в 23:23
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Политика

Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву

Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
ТАСС вчера в 19:49
Политика

Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Экономика

Гонконгская биржа отказалась от планов по слиянию с лондонской

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) отказалась от своих планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей (LSEG), говорится в сообщении HKEX.
РИА Новости 01:23
Политика

Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Авто

В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
Общество

Число безработных в России может увеличиться в два раза, узнали СМИ

Число россиян, которые зарегистрированы на бирже труда, может увеличиться в два раза за три года.
Газета.Ru вчера в 19:51
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Происшествия

Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

Ведомости вчера в 07:37
Футбол

Черчесов пригласил болельщиков на матч Россия–Шотландия

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Известия вчера в 10:22
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Экономика

«Аэрофлот» планирует заказать 23 самолета Airbus за $2,6 млрд

«Аэрофлот» планирует взять в операционный лизинг на 12 лет 23 самолета нового поколения Airbus 320/321 neo, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.
Ведомости вчера в 12:39
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 06 октября в 05:48
Политика

В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Армия и оружие

Производство боевых самолетов в Новосибирске может прекратиться

Новый же контракт будет таков, что сборку самолетов придется перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре, говорит источник, близкий к Минобороны.
Ведомости вчера в 17:54
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Газета.Ru вчера в 23:56
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Транспорт

РЖД рассматривают четыре варианта прохождения ВСМ Москва-Петербург

Интерфакс вчера в 09:11
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ 06 октября в 08:58
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Армия и оружие

Главком ВКС дал указание убрать цветы и картины из кабинетов командиров

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин дал устное указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

В России впервые оштрафовали за курение на балконе

Lenta.ru вчера в 05:29
Футбол

Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 06 октября в 00:31
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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