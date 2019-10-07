Футбол
ЧемпионатМамаев: изначально вообще не думал о «Ростове»
С первых дней переговоров руководство «Ростова» заставило меня задуматься о том, чтобы я принял это решение. Изначально я вообще об этом не думал. Атмосфера, которая исходила от руководства, команды и болельщиков, заставила ощутить мурашки на своей коже.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 21:04, Вашингтон
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.
РИА Новости 19:16
Культура
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor 20:48
Единоборства
Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика
Первый канал в прямом эфире покажет поединки Дмитрий Бивол — Ленин Кастильо и Александр Усик — Тайрон Спонг, которые пройдут в Чикаго на арене «Wintrust Arena».
Sports.ru 11:24
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс 08:34
Авто
Продажи китайских автомобилей в сентябре выросли на 18%
SpeedMe 05 октября в 10:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк сообщил последние сведения об актрисе
Директор актрисы Стас Христов заявил телеканалу НТВ, что Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья, призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.
Брянские новости 18:23
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны в финансовых делах.
Алтайская правда вчера в 19:55
Футбол
Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 18:05
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
REGNUM вчера в 08:56
Политика
В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas
"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.
ТАСС 19:22
Политика
В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского
В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Московский Комсомолец 12:40
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru 05:00
Армия и оружие
Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
РИА Новости 18:30
Единоборства
Узбекский боец ММА скончался после поединка в Грозном
Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после боя с российским спортсменом.
VSE42.RU 19:53
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru вчера в 00:06
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Спорт
Состоялось выездное совещание по XXI «Играм Манчаары»
4 октября, в районном центре Горного улуса, в селе Бердигестях, состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке и проведению XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».
SakhaLife.ru 05:05
Технологии
Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания
Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания.
News.ru 05 октября в 04:48
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Происшествия
Самолет из Сочи сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за того, что на борту умер пассажир.
Мойка78 12:08
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
ТАСС 19:49
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51