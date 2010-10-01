Полузащитник Павел Мамаев, который в ближайшие дни выйдет из колонии, может продолжить карьеру в «Крыльях Советов». Самарский клуб планирует предложить хавбеку контракт сразу же после того, как «Краснодар» официально расторгнет соглашение с футболистом, сообщает «ФАН».

Спорт день за днем

Мамаев может перейти в «Крылья Советов»

Спорт день за днем

Политика Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Общество В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Золотой унитаз за $1,25 млн украли из родового замка Черчилля Из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, где родился экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью в £1 млн ($1,25 млн по текущему курсу).

Религия РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.

Происшествия СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.

Общество Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.

Здоровье Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь «Одна из основных причин, по которой многие люди не обращаются к врачу со своими проблемами, заключается в том, что они просто не знают, что эти симптомы могут быть признаками чего-то более серьезного», - рассказал профессор Стивен МакКиннон из Hospital Corporation of America.

Экономика Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Политика Кравчук: украинцы хотели союза с Россией Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.

Политика Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко Во всех других случаях преследование Порошенко будет рассматриваться как политически мотивированное, подчеркнул Александр Квасьневский.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Армия и оружие США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35 Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).

Политика Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

Футбол «Спартак» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата России.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Спорт В США пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).

Политика Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.

Происшествия Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.

Политика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.