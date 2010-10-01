Футбол
Свободная ПрессаМамаев может перейти в «Крылья Советов»
Полузащитник Павел Мамаев, который в ближайшие дни выйдет из колонии, может продолжить карьеру в «Крыльях Советов». Самарский клуб планирует предложить хавбеку контракт сразу же после того, как «Краснодар» официально расторгнет соглашение с футболистом, сообщает «ФАН».
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РФС рассмотрит вопрос о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром» до конца сентября
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