Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что юридические нюансы не позволяют заявить Павла Мамаева, но, возможно, он сыграет в одном из товарищеских матчей уже в текущем году, говорится в сообщении на сайте клуба.

Мамаев может сыграть за ФК «Ростов» уже в этом году

Кино Warner Bros. ищет актера на роль молодого Нео в «Матрице-4» В четвертой части фантастической кинофраншизы "Матрица" может появиться молодой Томас Андерсон - будущий хакер Нео.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Авто Hyundai назвала цены на автомобили по подписке Компания Hyundai Motor назвала цены на дистанционную аренду автомобилей по подписке через сервис Hyundai Mobility.

Экономика «Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.

Культура Гуф согласился выступить перед Гитлером и снова спеть с Тимати ради денег Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, в ходе передачи «Осторожно, Собчак!» признался, что согласился бы выступить даже перед Адольфом Гитлером, если бы тот ему «нормально заплатил».

Армия и оружие Россия учла опыт Сирии и создала фортификацию для защиты от дронов Террористы неоднократно пытались совершать атаки с помощью беспилотников на объекты РФ, находящиеся на сирийской территории.

Политика Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили по статьям о терроризме Владельцу украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявили обвинение в финансировании терроризма.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Здоровье В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Политика В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме» Ранее, посещая Крым, Хендрик Вебер называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом.

Здоровье Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.

Наука В Татарстане нашли возможный очаг эпидемии чумы Немецкие ученые нашли в татарстанском Лаишево корни второй в истории пандемии чумы, которая бушевала в Европе в XIV—XVIII веках.

Политика Украина возобновила импорт электроэнергии из России "Интер РАО" сообщила о возобновлении поставок электроэнергии Украине, которые фактически были прекращены в 2015 году.

Общество «Магнит» в три раза сократит число собственных торговых марок С 2020 года "Магнит" планирует сократить число СТМ до 26, а товаров под этими марками — до 1 тыс. При этом СТМ будут представлены в трёх сегментах: эконом, средний и премиум.

Общество Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).