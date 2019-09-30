Футбол
Rostov gazetaМамаев может сыграть за ФК «Ростов» уже в этом году
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил, что юридические нюансы не позволяют заявить Павла Мамаева, но, возможно, он сыграет в одном из товарищеских матчей уже в текущем году, говорится в сообщении на сайте клуба.
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Президент «Ростова»: история футболиста Мамаева не смутила клуб при подписании игрока
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